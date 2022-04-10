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В Киевской области подтвердили гибель уже 1222 мирных жителей - ГПУ

Офис генпрокурора начал 56 уголовных производств по статьям о военных преступлениях и преступлениях против человечности.
В Киевской области подтвердили гибель уже 1222 мирных жителей - ГПУ

Украинские правоохранители по состоянию на воскресенье, 10 апреля, подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью Sky News.

"По состоянию на утро 10 апреля мы обнаружили тела 1222 жителей, погибших во время российской оккупации Киевской области", — сказала она.

Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора начал 56 уголовных производств по статьям о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Напомним, что в результате боевых действий в Сумской области погибли около 200 человек, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

 
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