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В Херсонской области прошли акции против РФ

В воскресенье в Херсоне возле киноконцертного зала Юбилейный прошел мирный митинг, посвященный памяти жертв российской агрессии, оккупанты его разогнали.
В Херсонской области прошли акции против РФ

 

В Херсоне в воскресенье, 10 апреля, на площади у киноконцертного зала Юбилейный жители собрались на мирный митинг, но его разогнали российские военные, сообщает Суспільне.

Как сообщили корреспонденты Суспільного, в центре города со стороны Юбилейного были слышны выстрелы. Вероятно, для разгона мирных жителей российские военные применили оружие. Есть ли травмированные и задержанные – неизвестно.

В Новой Каховке Херсонской области оккупанты попробовали провести пророссийский митинг. На площадь в центре города вышли несколько мужчин с российскими флагами. "Митингующих" с флагами РФ на площадь в Новой Каховке привезли автобусами, "митинг" снимали российские пропагандисты. Проукраинскую акцию жителям проводить запретили, сказали в совместном эфире украинских телеканалов.

Facebook Сергей Хлань
Сравнение митингов в Новой Каховке и в Херсоне

В городе Голая Пристань в Херсонской области прошел турнир по мини-футболу под лозунгом "Голая Пристань – это Украина".

Соцсети

Напомним, что в прошлое воскресенье, 3 апреля, в Херсоне горожане собрались у памятника Шевченко на мирный митинг против российской агрессии и за Украину.

 

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