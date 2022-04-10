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В Киеве украинизировали памятник городам-героям

Вместо российских городов на стелах появились города-герои Украины: Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев, Волноваха, Ахтырка, Буча, Ирпень, Гостомель и Мариуполь.
В Киеве украинизировали памятник городам-героям
В Киеве изменили памятник возле станции метро Шулявка – на стелах у танка Т-34 теперь нет белорусских и российских городов-героев, сообщает УП.
 
Активисты и терроборона убрали названия Москва, Ленинград, Сталинград, Тула, Мурманск, Смоленск, Новороссийск, Минск и Брест. 
 
На стелах появились города-герои Украины: Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев, Волноваха, Ахтырка, Буча, Ирпень, Гостомель и Мариуполь.
 
Из предыдущих названий остались только украинские – Киев, Севастополь, Одесса и Керчь.
УП
 
Киевские власти заявили, что поддерживают такие изменения и, что их следует узаконить.
 
"Городские власти поддерживают инициативы жителей Киева по переименованию памятных знаков или любых названий, связанных со страной-агрессором или ее союзниками. Напомню, что переименование улиц или объектов инфраструктуры утверждается решением Киевсовета. Однако будут ли рассматривать депутаты Киевсовета такую инициативу, зависит от жителей города", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворознюк.
 
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предоставил статус городов-героев тем населенным пунктам, которые больше всего пострадали от нашествия оккупантов.
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