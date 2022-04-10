В Киеве украинизировали памятник городам-героям

Вместо российских городов на стелах появились города-герои Украины: Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев, Волноваха, Ахтырка, Буча, Ирпень, Гостомель и Мариуполь.

В Киеве изменили памятник возле станции метро Шулявка – на стелах у танка Т-34 теперь нет белорусских и российских городов-героев, сообщает УП.

Активисты и терроборона убрали названия Москва, Ленинград, Сталинград, Тула, Мурманск, Смоленск, Новороссийск, Минск и Брест.

На стелах появились города-герои Украины: Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев, Волноваха, Ахтырка, Буча, Ирпень, Гостомель и Мариуполь.

Из предыдущих названий остались только украинские – Киев, Севастополь, Одесса и Керчь.

УП

Киевские власти заявили, что поддерживают такие изменения и, что их следует узаконить.

"Городские власти поддерживают инициативы жителей Киева по переименованию памятных знаков или любых названий, связанных со страной-агрессором или ее союзниками. Напомню, что переименование улиц или объектов инфраструктуры утверждается решением Киевсовета. Однако будут ли рассматривать депутаты Киевсовета такую инициативу, зависит от жителей города", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворознюк. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предоставил статус городов-героев тем населенным пунктам, которые больше всего пострадали от нашествия оккупантов