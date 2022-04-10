Литва возобновит обучение украинских военных

Еще до начала агрессии РФ все военные инструкторы стран НАТО были выведены из Украины, также были отменены тренировки украинских военных в странах НАТО.

В ближайшее время в Литве организуют военные учения для украинских военных, что поможет им подготовиться к работе с западной техникой, сообщает Delfi, со ссылкой на заявление командующего Литовской армией генерала Валдемараса Рупшиса.

"Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь в Литве… Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которое имеем, это те знания, необходимые для управления операциями в Украине", – заявил он.

Этот вопрос был отдельно согласован с начальником штаба армии США Джеймсом Чарльзом МакКонвиллом, который сейчас находится в Литве.

"Уже почти два месяца Украина воюет не только за свою безопасность, но и за безопасность и демократию всей Европы", – резюмирует Рупшич.

Еще до начала агрессии РФ все военные инструкторы стран НАТО были выведены из Украины. Также были отменены тренировки украинских военных в странах НАТО.

Напомним, что правительство Литвы решило сократить дипломатическое представительство в России. Литва отзывает своего посла из Москвы и закрывает российское консульство в Клайпеде.