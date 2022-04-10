РФ ищет силы для наступления на Донбассе - Генштаб

В РФ продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск.

Россия прилагает усилия, чтобы подготовиться к проведению наступательной операции на востоке Украины, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

По информации украинских защитников, в РФ продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск. Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей.

Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвинково. Существует возможность активизации боевых действий за город Харьков.

Враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами.

На Донецком и Таврийском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь.

Для восстановления потерь вооруженных сил РФ осуществляется перемещение на территорию дополнительного вооружения и военной техники из Южного военного округа.

Ожидаются попытки противника существующим составом войск прорвать оборону ВСУ и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасна, Авдеевка и Курахово.

В то же время, на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не отмечается.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где российский агрессор концентрирует войска для наступления, но подчеркнул, что верит в победу Украины