РФ ищет силы для наступления на Донбассе - Генштаб
Россия прилагает усилия, чтобы подготовиться к проведению наступательной операции на востоке Украины, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
По информации украинских защитников, в РФ продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск. Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей.
Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвинково. Существует возможность активизации боевых действий за город Харьков.
Враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами.
На Донецком и Таврийском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь.
Для восстановления потерь вооруженных сил РФ осуществляется перемещение на территорию дополнительного вооружения и военной техники из Южного военного округа.
Ожидаются попытки противника существующим составом войск прорвать оборону ВСУ и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасна, Авдеевка и Курахово.
В то же время, на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не отмечается.