Кличко не исключает еще одной попытки россиян "взять Киев за 2 дня"

В последние дни, после отвода российских войск из региона, в Киев начали возвращаться много людей.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что российские войска снова попытаются взять столицу Украины.

"То, что враг отступил от Киева, не значит, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать последующую попытку орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готова к обороне", - заявил Кличко в эфире американского телеканала ABC.

В последние дни, после отвода российских войск из региона, в Киев начали возвращаться много людей.

Напомним, что ранее Кличко призывал жителей, выехавших из столицы из-за войны, не возвращаться по крайней мере до конца этой недели.