Кабмин выделил четырем регионам 1 млрд гривен

Средства будут направлены на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.

Правительство Украины направит миллиард гривен из резервного фонда на восстановление освобожденных от российских оккупантов регионов. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях.

"400 млн грн для Киевской области. По 250 млн грн Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн для Житомирщины", - уточнил премьер.

Средства будут направлены на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры: ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии; разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие нужды.

По словам главы правительства, распорядителями финансов будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий.

Как сообщалось, Украина рассчитывает на три источника для восстановления страны после завершения войны с Россией - конфискованные активы страны-агрессора в других государствах, поддержка финорганизаций и международных партнеров, благотворительные взносы.