В Николаеве прогремел мощнейший взрыв

Пользователи Сети отмечают, что в городе прогремел мощнейший взрыв за все время войны. Устанавливается его причина.

В Николаеве вечером в воскресенье, 10 апреля, прогремел сильный взрыв. Об этом сообщил глава региона Виталий Ким.

"На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем сработало ПВО или долетело все-таки", - написал он.

В то же время пользователи Сети отмечают, что в городе прогремел мощнейший взрыв за все время войны. Сообщают, что от силы ударной волны у некоторых жителей города в разных районах города вылетели окна, а в одной из квартир в центре обвалился потолокntnet