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В Николаеве прогремел мощнейший взрыв

Пользователи Сети отмечают, что в городе прогремел мощнейший взрыв за все время войны. Устанавливается его причина.
В Николаеве прогремел мощнейший взрыв

В Николаеве вечером в воскресенье, 10 апреля, прогремел сильный взрыв. Об этом сообщил глава региона Виталий Ким.

"На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем сработало ПВО или долетело все-таки", - написал он.

В то же время пользователи Сети отмечают, что в городе прогремел мощнейший взрыв за все время войны. Сообщают, что от силы ударной волны у некоторых жителей города в разных районах города вылетели окна, а в одной из квартир в центре обвалился потолокntnet

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