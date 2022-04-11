Зеленский: Позиция Германия меняется

Украинский и немецкий лидеры провели переговоры, в ходе которых обсудили, как усилить санкции против России и заставить ее искать мир.

Президент Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 10 апреля, выступил с обращением по итогам 46 дня войны.

Так, глава государства сообщил, что провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, и отметил, что позиция Берлина по отношению к Украине меняется.

"Говорил с канцлером Германии Олафом Шольцом о том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, как усилить санкции против России, заставить ее искать мир. Немецкая позиция меняется в пользу Украины", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина, несмотря на все усилия РФ уничтожить ее, защищается и отвечает на удары. Она получает помощь, а также предлагает и продвигает новые санкции против страны-агрессора. У Киева во всех направлениях есть алгоритмы действий.

В то же время Россия оправдывается и отрицает, пытается переложить ответственность, лжет об убийствах в Буче, о Краматорске, о любом разрушенном украинском городе, о каждом сожженном селе.

"Это трусость", - констатировал украинский лидер.

Далее Зеленский напомнил о двенадцатой годовщине авиакатастрофы под Смоленском, которая унесла жизни президента Польши Леха Качиньского и представителей польской элиты. Глава Украинского государства выразил солидарность Варшаве.

Наконец, президент сообщил, что 18 защитников Украины получили государственные награды, награды героев: пятеро военнослужащих ВСУ, трое связных Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины, десять полицейских.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости призвать к трибуналу по военным преступлениям президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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