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Число жертв удара РФ по Краматорску увеличилось

Враг выпустил ракету по железнодорожному вокзалу, когда на нем находились тысячи людей, желающих эвакуироваться из города.
Число жертв удара РФ по Краматорску увеличилось

Число погибших в результате ракетного удара российскими войсками по железнодорожному вокзалу города Краматорск выросло до 57 человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона в воскресенье, 10 апреля.

"Следственная группа, которая завершила работу на месте обстрела в Краматорске, установила, что в результате ракетного удара погибли 57 человек, еще 109 получили ранения", - сказал он.

Глава ОВА добавил, что люди с легкими травмами отпущены домой, тяжелораненые доставлены в безопасные районы, где им оказывается необходимая помощь.

Напомним, 8 апреля российские захватчики запустили по ж/д вокзалу Краматорска, где около четырех тысяч человек ждали эвакуации, ракету Точка-У.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара составило 52, среди них пятеро детей.

После трагедии вокзал закрыли. Жителей призывают эвакуироваться автобусами в Днепр.

 

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