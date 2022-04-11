Число жертв удара РФ по Краматорску увеличилось

Враг выпустил ракету по железнодорожному вокзалу, когда на нем находились тысячи людей, желающих эвакуироваться из города.

Число погибших в результате ракетного удара российскими войсками по железнодорожному вокзалу города Краматорск выросло до 57 человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона в воскресенье, 10 апреля.

"Следственная группа, которая завершила работу на месте обстрела в Краматорске, установила, что в результате ракетного удара погибли 57 человек, еще 109 получили ранения", - сказал он.

Глава ОВА добавил, что люди с легкими травмами отпущены домой, тяжелораненые доставлены в безопасные районы, где им оказывается необходимая помощь.

Напомним, 8 апреля российские захватчики запустили по ж/д вокзалу Краматорска, где около четырех тысяч человек ждали эвакуации, ракету Точка-У.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара составило 52, среди них пятеро детей.

После трагедии вокзал закрыли. Жителей призывают эвакуироваться автобусами в Днепр.

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