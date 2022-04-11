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Над Украиной уничтожены еще 11 воздушных целей врага

Истребители Воздушных сил ВСУ продолжают патрулирование в украинском воздушном пространстве.
Над Украиной уничтожены еще 11 воздушных целей врага

Силами противовоздушной обороны за сутки 10 апреля уничтожено 11 воздушных целей российской армии. Такие данные приводит командование Воздушных сил ВСУ.

Так, вражеские войска лишились одного самолета Су-34, четырех вертолетов (Ми-24 и Ка-52), трех дронов и трех крылатых ракет (Х-59).

"Истребители Воздушных сил Вооруженных сил Украины продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24, которые 10 апреля нанесли сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов", - добавили в ВС.

Ранее группа Сил специальных операций ВСУ во время проведения специальных действий захватила несколько единиц техники вражеской ПВО.

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