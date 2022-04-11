Над Украиной уничтожены еще 11 воздушных целей врага

Истребители Воздушных сил ВСУ продолжают патрулирование в украинском воздушном пространстве.

Силами противовоздушной обороны за сутки 10 апреля уничтожено 11 воздушных целей российской армии. Такие данные приводит командование Воздушных сил ВСУ.

Так, вражеские войска лишились одного самолета Су-34, четырех вертолетов (Ми-24 и Ка-52), трех дронов и трех крылатых ракет (Х-59).

"Истребители Воздушных сил Вооруженных сил Украины продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24, которые 10 апреля нанесли сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов", - добавили в ВС.

Ранее группа Сил специальных операций ВСУ во время проведения специальных действий захватила несколько единиц техники вражеской ПВО.

От С-300 до Bushmaster. Новое оружие для Украины

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet