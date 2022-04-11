Залужный показал видео о битве за Мощун

В селе, расположенном в Бучанском районе Киевской области, была одна из переломных битв за Киев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в воскресенье, 10 апреля, показал кадры боевых действий в селе Мощун на Киевщине. Защитники удержали населенный пункт и не пустили врага к Киеву.

"Первое видео из цикла о битве за село Мощун. Удержать этот форпост было очень важной задачей. Ведь Мощун мог стать для врага воротами на пути в столицу", - говорится в подписи к видео.

Генерал отметил мастерство украинских военнослужащих, которые взрывали мосты, понтонные переправы, не давая захватчикам продвинуться дальше.

"Они удержали Мощун. И тем самым защитили Киев", - подчеркнул Залужный.

Напомним, ВСУ полностью освободили территорию Киевской области от российских захватчиков 2 апреля.

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