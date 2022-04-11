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Армия РФ понесла крупные потери на юге Украины

Защитники ликвидировали десятки оккупантов. Среди трофеев - многоцелевой транспортер, танк и три дрона.
Армия РФ понесла крупные потери на юге Украины

За сутки 10 апреля на Южном направлении украинские защитники уничтожили 84 российских оккупантов и 13 единиц вражеской техники. Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг.

Отмечается, что среди трофеев защитников - многоцелевой транспортер, а также российский танк Т-72 и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

Как указано, на Николаевском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению. По населенным пунктам Николаевской области враг нанес три ракетных удара. Обошлось без пострадавших.

Корабельная группировка РФ в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и проводит исследование надводной обстановки и разведку.

Командование напоминает, что на территории Одесской области длится комендантский час, и призывает соблюдать установленные ограничения.

Напомним, 8 апреля по Одесчине из территории оккупированного Крыма были запущены три ракеты. В результате атаки повреждены два здания, пострадали люди.

 

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