Еще одна братская могина на Киевщине: появилось видео

В населенном пункте Бузовая, расположенном возле Бучи, обнаружили братскую могилу с десятками замученных и убитых оккупантами жителей.

В селе Бузовая в Киевской области было найдено еще одно массовое захоронение убитых российскими оккупантами мирных жителей. Видео с места событий в воскресенье, 10 апреля, обнародовала британская служба ВВС.

По словам главы Дмитриевской общины, к которой принадлежит населенный пункт, во время оккупации в общине были свои горячие места. В целом российские военные убили порядка 50 местных жителей.

Ранее сообщалось о братских могилах в Макарове и Буче. По последним данным властей Бучи, уже найдено 360 убитых мирных жителей, среди которых минимум 10 детей.