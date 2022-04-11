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В зоне ООС защитники отбили четыре атаки врага

В небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотника захватчиков.
В зоне ООС защитники отбили четыре атаки врага

За сутки 10 апреля на Донецком и Луганском направлениях военнослужащие ВСУ отбили четыре атаки войск России. Враг понес крупные потери, сообщили в штабе Объединенных сил.

Так, украинские защитники уничтожили пять российских танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем.

Кроме того, в небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков.

Всего в течение предыдущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. В ходе этих боев ВСУ уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийских системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, четыре самолета, шесть вертолетов и пять крылатых ракет противника.

В то же время в Сети показали, как воины Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожают вражескую бронетехнику из ПТРК Стугна-П. За день разбиты три единицы такой военной техники.

Как сообщалось, накануне оккупанты начали наступление на востоке Украины.

Вторжение России в Украину. Онлайн

 

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