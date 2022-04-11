При обстреле Днепропетровской области погиб человек

46-й день российского вторжения стал самым тяжелым для региона. Однако власти отмечают, что на территории области вражеских войск нет.

Российская армия в воскресенье, 10 апреля, выпустила по Днепропетровской области более десяти ракет. Вследствие обстрела погиб человек, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Сегодня Днепропетровщина пережила самый тяжелый день за эти 46 суток. Более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник, несколько разрушенных объектов, один погибший, пострадавшие спасатели", - перечислил чиновник.

Лукашук подчеркнул, что на территории региона вражеских войск нет, оккупанты не могут пересечь границы области, поэтому обстреливают ее с воздуха.

Напомним, накануне враг атаковал Днепропетровскую область. В результате обстрела в регионе были уничтожены инфраструктурный и промышленный объекты, а также фермерское хозяйство. Кроме того, в Днепре полностью разрушен аэропорт.

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