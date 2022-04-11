Новыми целями России могут стать Одесса и Днепр - капитан ВМС США

Гарри Табах считает, что РФ действует нелогично и непредсказуемо, поэтому готовиться нужно ко всему.

Россия в войне с Украиной действует непредсказуемо, поэтому ее следующей целью может быть захват Одессы и Днепра. Об этом рассказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире телемарафона.

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Капитан ВМС США рассказал, что действия РФ непонятны и напоминают культ смерти, поэтому нужно быть готовым ко всему.

"Россия действует непредсказуемо, нелогично, объяснить многие ее действия просто невозможно. Убийство ради убийства, такой культ смерти... И своей и чужой. Непонятны эти действия... Ожидать можно всего, и ко всему надо готовиться", - подчеркнул Табах.

Он также отметил, что Генштаб ВСУ сейчас действует более грамотно, чем во время подготовки к вторжению.

"На сегодня то, что я вижу, и то, что говорят мои товарищи - как украинские, так и американские военные, что Россия показывает "симптомы" поделить Украину, совершив сильный удар по Днепру и Одессе. И вот эти разведывательные полеты, обстрелы, такая разведка обстрелами у них идет. И видно, что ваши ВСУ также к этому готовятся. Сейчас все работают на время", - рассказал Табах.

При этом он заявил, что у обеих сторон военного конфликта сейчас мало времени.

"У россиян мало времени перегруппироваться, сколотить какое-то войско и бросить его. И украинцы - времени у них тоже мало... Сейчас каждый час, каждая минуты, секунда - это жизнь украинцев и военных", - подытожил он.

Напомним, что война забрала жизни 1793 мирных украинцев. По данным ООН погибли 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек. Пол 69 детей и 899 взрослых еще не установлен.