Война с может длиться до 2035 года, а кто не готов — уезжайте, — Арестович

Между Украиной и РФ произойдут несколько военных столкновений, говорит он.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина превращается в новый Израиль. Война с Россией может затянуться до 2035 года. А тем, кому это не нравится, Арестович советует покинуть страну. Его слова прозвучали в интервью Марку Фейгину.

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"Эта война не последняя из России. Как Израиль и арабы прошли пять больших войн между собой, пока поняли, что эти методы не действуют и надо переходить к другим. Так будет и у нас", - говорит Арестович.

По его словам, к 2035 году Украине гарантированы несколько военных столкновений. Они будут происходить каждые два-пять лет, а также будет одно большое столкновение раз в семь-восемь лет.

Политик также советует украинцам, которые не готовы к столкновениям, уехать из страны.

"Здесь новый Израиль. Только масштабы круче и страшнее. Кто не готов — есть Испания и многие другие страны. Поезжайте туда, если вы не готовы", - сказал он.

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Также советник говорит, что Украина становится огромной Запорожской Сечью. Мол в ней не спрашивали, на каком языке говорит человек, а спрашивали, готов ли он разделить образ жизни и умереть, если это понадобится.

"Вернулись все древние архетипы и они работают. Нужно определиться. Это и есть Украина, с такой судьбой", - считает Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, что Арестович объяснил, как ответит Украина, если РФ захватит весь Донбасс.

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