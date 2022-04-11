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За день на Харьковщине оккупанты убили 11 человек

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
 |  Автор: Виталий Кулак
За день на Харьковщине оккупанты убили 11 человек
Иллюстративное фото / facebook.com/prokuraturakharkiv

В Харьковской области в воскресенье, 10 апреля, российские войска 69 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты. В результате есть погибшие и раненые среди мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, под прицел российских оккупантов попали Харьков, Балаклея, Дергачи и поселок Золочев.

В результате погибли 11 человек, а 14 человек получили ранения. Среди погибших - 7-летний ребенок.

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По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 11 апреля российские войска продолжали частично блокировать Харьков. На Изюмском направлении оккупанты проводили воздушную разведку.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты могут в ближайшее время начать большое наступление на Донбассе.. Они хотят выйти к административным границам Луганской и Донецкой областей.

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