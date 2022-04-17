Зеленский записал мотивирующее видео

Глава государства показал фото семьи, глиняного петушка и украинский флаг и выразил уверенность, что Украина победит.

Президент Владимир Зеленский в ночь на воскресенье, 17 апреля, обратился к украинцам из своего кабинета. Видео обнародовано на странице главы государства в Instagram.

Так, президент показал документы, над которыми работает, фотографию своей семьи, глиняный петушок (аналог того, который уцелел после обстрелов в одной из квартир города Бородянка Киевской области) и украинский флаг.

"Мы крепкие! Работаем, любим… И всех победим!" - говорится в подписи к ролику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Напомним, Украина 52 день противостоит российскому вторжению.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet