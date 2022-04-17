На Донбассе ВСУ отбили 10 атак захватчиков

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и две крылатые ракеты.

На Донецком и Луганском направлении ВСУ за сутки 16 апреля отбили 10 атак российской армии. Враг понес серьезные потери, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Так, украинские защитники уничтожили 15 танков, три артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Кроме того, в небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и две крылатые ракеты.

В то же время бойцы из частей и подразделений оперативно-тактической группировки Восток 16 апреля отбили еще одну атаку врага, в результате которой уничтожены 16 российских солдат, две БМП, четыре артиллерийских системы, два АТ и три дрона.

Как сообщалось, основные усилия армии РФ сосредоточены на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное.

Битва за Донбасс. Как будет атаковать РФ

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