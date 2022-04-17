В Черниговской области сняли запрет на продажу алкоголя

Смягчение ограничений призвано способствовать восстановлению экономики и торговли в регионе.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в субботу, 16 апреля, распорядился снять запрет на продажу спиртных напитков в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ОВА.

Отмечается, что смягчение ограничений, введенных 26 февраля, связано со стабилизацией ситуации в области после деоккупации и призвано способствовать восстановлению экономики и торговли, а также увеличить поступления в бюджеты.

В то же время в администрации предупредили, что при необходимости органы местного самоуправления могут самостоятельно запрещать или ограничивать реализацию алкоголя на территории соответствующих общин.

Напомним, 5 апреля подразделения Госпогранслужбы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.

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