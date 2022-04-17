Киев добивается блокировки переводов в РФ и Беларусь на $6,74 млрд

Украинские правоохранители следят за операциями компаний, что находятся в Украине, но связаны с Россией и Беларусью.

Нацполиция и НБУ ведут переговоры с коммерческими банками в Украине о необходимости блокировки переводов денежных средств в Россию и Беларусь на сумму 6,74 млрд долларов. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телемарафона в субботу, 16 апреля.

По его словам, правоохранители следят за операциями компаний, связанных с РФ и Беларусью и уплачивающих странам-агрессорам средства, которые могут быть использованы для ведения войны против Украины.

На сегодня Нацполиция инициировала дополнительный финансовый контроль относительно около семи тысяч компаний, имеющих российскую или белорусскую регистрацию либо же российских или белорусских владельцев.

В связи с этим правоохранители совместно с Нацбанком разработали рекомендации банкам по анализу тех транзакций и контрактов, которые предусматривают выплату валютных средств на территорию вражеских стран.

"Если коммерческие банки прислушаются к рекомендациям, мы можем говорить, что до 200 млрд грн не будет допущено для выплаты на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в интересах ведения боевых действий", - резюмировал Енин.

Как сообщалось, в Верховной Раде готовится законопроект о дополнительном налогообложении компаний, которые продолжают сотрудничать с Россией.

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