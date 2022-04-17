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В небе над Украиной уничтожено 13 воздушных целей врага

Зенитно-ракетные войска сбили российский самолет, вертолет, пять дронов и шесть крылатых ракет.
В небе над Украиной уничтожено 13 воздушных целей врага

За сутки 16 апреля зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ и Объединенных сил поразили 13 летающих объектов российской армии. Об этом сообщило командование ВС.

Так, в небе над Украиной сбили один самолет, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов и шесть крылатых ракет.

"Авиация Воздушных Сил - штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м под прикрытием истребителей - оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам", - добавили в командовании.

Как сообщалось, накануне над Донбассом украинские бойцы сбили четыре российских дрона типа Орлан-10 и две крылатые ракеты.

ВСУ поразили 300-ю воздушную цель врага

 

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