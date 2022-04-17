На юге Украины уничтожены 40 оккупантов и их техника

Враг продолжает обстреливать населенные пункты на Южном направлении артиллерийским огнем и ракетами.

На юге Украины бойцы ВСУ за сутки 16 апреля ликвидировали 36 российских солдат и разбили 13 единиц вражеской военной техники. Об этом сообщает командование Юг по итогам 52-го дня войны.

Так, украинские защитники уничтожили боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки и две реактивные системы залпового огня Град.

Что касается ситуации в регионе, то в командовании отмечают, что враг продолжает обстреливать населенные пункты юга страны артиллерийским огнем и ракетами. В частности, по Николаевской области противник нанес ракетный удар пятью крылатыми ракетами и системами залпового огня.

На оккупированных территориях российские военные продолжают давить на население психологически, распространяя вещание пропагандистских телеканалов, подключив ангажированные крымские телеканалы, распространяя фейки о войне в Украине. В то же время продолжается запугивание и террор жителей региона.

Напомним, накануне войска РФ обстреляли в Николаеве детский сад. Здание получило сильные повреждения.

В то же время в оккупированном Херсоне планируют провести так называемый "референдум" по объявлению "Херсонской народной республики".

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