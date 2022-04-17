Итоги 16.04: Удар по Киеву и арест нардепа

Российские войска нанесли удар по столице Украины; Виктор Медведчук отправлен под арест. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Россия обстреляла один из районов Киева

Силы противника нанесли удар по Дарницкому району Киева. В результате обстрела один человек погиб, несколько - получили ранения, их госпитализировали. В связи с этим власти столицы в очередной раз призвали киевлян повременить с возвратом в город.

Также армия РФ обстреляла Харьков, нанеся удар ракетами Калибр. Жертвами атаки стали два человека, 18 - ранены.

Медведчук арестован без права залога

Лычаковский районный суд Львова в режиме видеоконференции удовлетворил ходатайство следователя ГБР и генпрокурора и изменил меру пресечения лидеру партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Так, нардеп отправлен под арест без права на внесение залога.

Зеленский допустил прекращение мирных переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью представителям украинских СМИ, в котором заявил, что уничтожение защитников Мариуполя может поставить точку на любых форматах переговоров по достижению мира между Украиной и Россией. Кроме того, каждая агрессия военных РФ в Украине уменьшает возможности для переговоров, добавил он.

Жертвами российского вторжения стали 200 украинских детей

С 24 февраля по 16 апреля в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине пострадали 560 детей, из них 200 погибли и более 360 - ранены. Больше всего несовершеннолетних пострадало в Донецкой (117), Киевской (105) и Харьковской (88) областях.

Верещук назвала число пленных украинцев

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что российские оккупанты схватили и удерживают в плену около 700 украинских военных (столько же российских солдат находятся в плену в Украине) и более тысячи гражданских, среди которых 500 женщин.

Минфин оценил потери экономики Украины из-за войны

В результате развязанной Россией войны потери Украины могут достигнуть 30-50% валового внутреннего продукта (ВВП). По словам министра финансов Сергея Марченко, все зависит от течения войны и восстановления бизнеса, однако следует исходить из оптимистических сценариев.

Число уничтоженных военных армии РФ превысило 20 тысяч

За 52 дня полномасштабного вторжения России на территорию Украины войска агрессора потеряли ориентировочно 20 100 человек. Кроме того, защитники уничтожили 163 самолета, 145 вертолетов, 762 танка и свыше четырех тысяч единиц другой военной техники противника.

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