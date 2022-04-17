РФ готовит десантно-морскую операцию в Мариуполе

Оккупанты проводят штурмовые действия в районе морского порта в Мариуполе, нанося авиационные удары.

Захватчики готовятся к проведению десантной морской операции в Мариуполе. Сейчас враг проводил штурмовые действия в районе морского порта. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению морской десантной операции. Информация уточняется", - сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Подразделения вооруженных сил РФ, находящиеся на украинской территории, имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время, смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного соприкосновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого горючего и питания.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Определены подразделения вооруженных сил беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.

На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и осуществления артиллерийских обстрелов с территории РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

На Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не отмечается. Оккупанты продолжают частичное блокирование города Харькова и обстрелы его жилых районов.

Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению морской десантной операции. Информация уточняется.

На Южнобугском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, по участию представителей федеральной службы безопасности РФ, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР.

Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий.

На временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны российских военнослужащих в отношении гражданского населения. Эти действия поощряются их военным командованием.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито десять атак врага, уничтожено пятнадцать танков, двадцать четыре единицы бронированной и десять единиц автомобильной техники, а также три артиллерийские системы противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено тринадцать воздушных целей: один самолет, один вертолет, пять БПЛА и шесть крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что военные РФ превращают Мариуполь "трудовой лагерь". Жители города могут получить еду только если отработают на разборе завалов.

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