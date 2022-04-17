Число убитых Россией детей в Украине превысило 200

Более 320 детей получили ранения в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

В результате полномасштабной войны в Украине пострадали более 560 детей. При этом 202 ребенка погибли. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

"Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и более 361 ранены", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что цифры не окончательны, поскольку пока невозможно установить точное число погибших и раненых в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в

Донецкой области – 117,

Киевской – 106,

Харьковской – 89,

Черниговской – 54,

Херсонской – 41,

Николаевской – 40,

Луганской – 36,

Запорожской – 23,

Киеве – 16,

Сумской – 16,

Житомирской – 15.

Ранее сообщалось о 197 детях погибших в Украине. До семи увеличилось количество детей, погибших в результате обстрела вокзала в Краматорске. В больнице скончались еще два ребенка.

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