Число убитых Россией детей в Украине превысило 200
В результате полномасштабной войны в Украине пострадали более 560 детей. При этом 202 ребенка погибли. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.
"Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и более 361 ранены", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что цифры не окончательны, поскольку пока невозможно установить точное число погибших и раненых в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в
Донецкой области – 117,
Киевской – 106,
Харьковской – 89,
Черниговской – 54,
Херсонской – 41,
Николаевской – 40,
Луганской – 36,
Запорожской – 23,
Киеве – 16,
Сумской – 16,
Житомирской – 15.
Ранее сообщалось о 197 детях погибших в Украине. До семи увеличилось количество детей, погибших в результате обстрела вокзала в Краматорске. В больнице скончались еще два ребенка.
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