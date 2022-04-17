Россия нанесла ракетный удар по Броварам

Власти сообщают о возможных перебоях с водоснабжением и электроэнергией.

Утром воскресенья, 17 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Броварам, что в Киевской области. О том, что повредили оккупанты, сообщил мэр населенного пункта Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

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Так, по словам градоначальника, ракетный удар был нанесен по инфраструктурным объектам.

"Сегодня с самого утра были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие…", - пишет он.

Политик отмечает, что из-за удара возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией.

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Как бы то ни было, в данный момент все профильные службы работают в усиленном режиме, подчеркивает Сапожко.

Напомним, ранее сообщалось, что утром российские оккупанты открыли огонь из артиллерии по жилому сектору в Кременной.

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