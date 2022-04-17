"Не я бью, верба бьет!": ВСУ поздравили украинцев с Вербным воскресеньем

Артиллеристы отметили, что для оккупантов у них есть своя "верба" и показали как она "работает".

Артиллерия Вооруженных сил Украины мощно поздравила страну с Вербным воскресеньем и потролила оккупантов, напомнив, что для них есть своя "верба". Видео появилось в Facebook Минобороны Украины.

"В Вербное воскресенье украинцы говорят: "Не я бью, верба бьет". Для оккупантов ВСУ имеет особую вербу, которая уже 53 дня не перестает бить рашистов", - отметили воины.

Артиллеристы также показали мощные атаки по позициям оккупантов и пообещали, что Украина одержит победу.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что захватчики готовятся к проведению десантной морской операции в Мариуполе. Позже Россия выдвинула условие защитникам Мариуполя.

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