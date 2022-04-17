Мощные обстрелы Харькова: трое погибших, более 30 раненых

Российские оккупанты ударили ракетой и 23 раза обстреляла Харьков. В результате трое погибших, 31 ранен.

За минувшие сутки россияне 23 раза обстреляли Харьков и нанесли один ракетный удар. В результате чего 31 человек ранен, еще трое погибли Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 23 артиллерийских, минометных, РСЗО-обстрелов по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центра города, ХТЗ, Дергачах. И 1 ракетный удар", - сказал Синегубов.

Он отметил, сейчас в городе в усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и спасатели.

"К сожалению, при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались 3 саперов, 4 получили ранения. Всего за сутки в результате обстрелов россиян ранены 31 человек, из них - 4 детей. Погибли 3 гражданских", - рассказал Синегубов.

Он подчеркнул, что враг не может подступиться к Харькову, ведь ВСУ держат прочно позиции и по некоторым направлениям продвигаются вперед.

"...Поэтому и россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов. Обращаюсь к жителям Харькова: без необходимости не находитесь на улицах. Так же, несмотря на грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности", - призвал глава ОГА.

Ранее сообщалось, что Бровары попали под ракетный удар. Из-за обстрела в городе могут быть перебои с электроэнергией и водоснабжением.

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