В Бородянке из-под завалов достали 41 тело

Из 7 разрушенных многоэтажных жилых домов в центре Бородянуи на 5 - работы завершены полностью. Предварительно, изъяты тела 41 погибшего человека.

В Бородянке в Киевской области спасатели достали из-под завалов тела 41 погибшего. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве сообщили, что 16 апреля проводились работы по разбору завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ достали тело еще одного погибшего.

"Всего с 6 апреля из 7 разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города, на 5 - работы завершены полностью. С начала проведения работ изъяты тела 41 погибшего человека", - говорится в сообщении.

Напомним, в Бородянке в ходе разбора завалов двух многоэтажных жилых домов были обнаружены тела еще семи человек.

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