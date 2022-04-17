ОП просит коридор из Мариуполя для раненых бойцов

Киев просит спецкоридор для вывоза раненых украинских военных из Мариуполя. При этом на сегодня стороны не договорились не об одном коридоре для эвакуации.

Украина требует открыть гуманитарный коридор для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей. А также открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных. Об этом сообщила вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук.

"... через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных", - сказала Верещук.

При этом украинским властям не удалось договориться с российскими военными о прекращении огня для эвакуации на 17 апреля.

"На сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", - добавила она.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что захватчики готовятся к проведению десантной морской операции в Мариуполе. Позже Россия выдвинула условие защитникам Мариуполя.

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