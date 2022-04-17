Под Харьковом ВСУ уничтожили 100 оккупантов, 15 единиц техники

Украинские военные разбили врага на Харьковском направлении: около 100 оккупантов, 5 танков и 10 бронемашин.

На Харьковском направлении ВСУ нанесли мощные удары по противнику. Уничтожено 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов. Об этом сообщает в Facebook 81 отдельная аэромобильная бригада.

"Благодаря точным расчетам и другим мерам, огнем реактивщиков были нанесены мощные удары по наступающим силам противника. В частности, по подтвержденной информации, противник понес большие потери: 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР) и около сотни живой противника", - говорится в сообщении.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что захватчики готовятся к проведению десантной морской операции в Мариуполе. Позже Россия выдвинула условие защитникам Мариуполя.

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