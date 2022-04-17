В Харькове военные отправили памятник Жукову на свалку

Подъехали две машины, сняли бюст и увезли его.

В воскресенье, 17 марта, в Харькове военные демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который ранее не хотели сносить в Харьковском горсовете. Об этом сообщает "Суспiльне".

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Так, глава Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий информацию о сносе бюста Жукова подтвердила.

"Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", - говорит она.

Примечательно, что Харьковский горсовет не один год выступал против демонтажа памятника и декоммунизации проспекта, на котором он был установлен.

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Позже выяснилось, что памятник снесли бойцы спецподразделения Kraken. Один из его лидеров Константин Немичев опубликовал соответствующий ролик.

Согласно видео, бюст Жукова снес грузовик, который затем вывез памятник на свалку.

Кадр из видео / Немічев | Kraken / Telegram

"Спецподразделение "KRAKEN" демонтировало памятник кумиру Путина Маршалу-мяснику Жукову. Жуков — урод, который виновен в смертях 400 тысяч украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах. Все эти преступления сегодня актуальны для российской армии, как никогда. Путин хотел настоящей декоммунизации — он ее получил. Скоро он, как и его кумир, окажется на свалке истории", - пишет Немичев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе убрали таблички с названиями городов-побратимов из РФ.

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