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Россия обстреляла центр Харькова, 5 погибших

После обеда в воскресенье, 17 апреля сообщалось об обстрелах центра Харькова, есть погибшие и раненые, на месте попадания работают спасатели.
Россия обстреляла центр Харькова, 5 погибших

Российские войска обстреляли Харьков, в результате чего погибли 5 человек, сообщает Суспільне со ссылкой на Департамент здравоохранения Харьковской ОВА.

После обеда 17 апреля сообщалось об обстрелах центра Харькова.

Кроме 5 погибших еще 13 ранены по состоянию на 15:00.

На месте работают спасатели.

Напомним, что за минувшие сутки россияне 23 раза обстреляли Харьков и нанесли один ракетный удар, в результате чего 31 человек ранен, еще трое погибли.

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