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Канцлер Шольц рекордно непопулярен в Германии

Если бы выборы в парламент Германии состоялись в ближайшее воскресенье, то победил бы оппозиционный блок ХДС/ХСС.
Канцлер Шольц рекордно непопулярен в Германии

 

Недовольство работой канцлера Германии Олафа Шольца в стране достигло рекорда с декабря – времени, когда он вступил в должность, свидетельствует опрос INSA для Bild am Sonntag.

49% опрошенных недовольны работой Олафа Шольца, в то время как 38% - удовлетворены.

55% недовольны работой целого федерального правительства, удовлетворены – 35%.

Если бы выборы в парламент Германии состоялись в ближайшее воскресенье, оппозиционный блок ХДС/ХСС набрал бы 26%. Социал-демократическая партия Олафа Шольца оказалась бы на втором месте с 25%.

Опрос провели среди 1402 человек в период с 11 по 14 апреля 2022 года. Максимальный допуск погрешности составляет +/- 2,8 процентных пункта.

Напомним, что Шольца критикуют за задержки в снабжении Украины тяжелым вооружением.

Ранее сообщалось, что власти Германии пока не могут предоставить Украине все виды вооружений, которые имеет Бундесвер.

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