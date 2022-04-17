Канцлер Шольц рекордно непопулярен в Германии
Недовольство работой канцлера Германии Олафа Шольца в стране достигло рекорда с декабря – времени, когда он вступил в должность, свидетельствует опрос INSA для Bild am Sonntag.
49% опрошенных недовольны работой Олафа Шольца, в то время как 38% - удовлетворены.
55% недовольны работой целого федерального правительства, удовлетворены – 35%.
Если бы выборы в парламент Германии состоялись в ближайшее воскресенье, оппозиционный блок ХДС/ХСС набрал бы 26%. Социал-демократическая партия Олафа Шольца оказалась бы на втором месте с 25%.
Опрос провели среди 1402 человек в период с 11 по 14 апреля 2022 года. Максимальный допуск погрешности составляет +/- 2,8 процентных пункта.
Ранее сообщалось, что власти Германии пока не могут предоставить Украине все виды вооружений, которые имеет Бундесвер.