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Почти весь футбольный клуб Первой лиги вступил в ВСУ

Футболисты признаются, что сначала не хотели идти в армию, потому что не имели никакого умения воевать.
Почти весь футбольный клуб Первой лиги вступил в ВСУ

 

Футбольный клуб Прикарпатье из Ивано-Франковска почти полным составом принял присягу и вступил в ряды Вооруженных сил, сообщает телеканал Футбол 1.

Футболисты признаются, что сначала не хотели вступать в ВСУ, поскольку боялись быть обузой для армии, не имея никакого умения воевать.

Потом к ним пришел военком и объяснил, что их будут учить, готовить, покажут, как защищать Украину. Они посовещались – и 14 игроков и тренеры приняли военную присягу.

Напомним, что киевское Динамо отчислило футболиста молодежной команды, когда выяснило, что отец 18-летнего Артура Уварова, является врагом страны и входит во властные структуры террористической организации "ЛНР".

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