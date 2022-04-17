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Зеленский пригласил Макрона в Украину

Президент хочет, чтобы Эммануэль Макрон, который отказался называть события в Украине геноцидом, воочию увидеть зверства российских военных.
Зеленский пригласил Макрона в Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил в Украину президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы тот своими глазами увидел зверства российских военных и понял, что это не просто война, а геноцид украинского народа.

"Я думаю, что он хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы Россия вышла на диалог. Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял, что это не война, а нечто иное, как геноцид. Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность. Он придет и увидит, и я уверен, что он поймет", - отметил Зеленский в интервью для американского телеканала CNN.

Зеленский заявил, что также хочет, чтобы президент США Джо Байден посетил Украину.

Напомним, на прошлой неделе президент США заявил, что хочет поехать в Украину.

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