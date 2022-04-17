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Впервые с начала войны в Украину въехало больше людей, чем выехало

15 апреля из Польши в Украину въехало 25,1 тысяча человек, в обратном направлении проследовали 24,4 тысячи.
Впервые с начала войны в Украину въехало больше людей, чем выехало

Жители Украины постепенно начинают возвращаться в свою страну, 15 и 16 апреля через границу с Польшей, в страну впервые с начала войны въехало больше людей, чем выехало, польские пограничники сообщили в своем Twitter.

15 апреля из Польши в Украину въехало 25,1 тысяча человек. В обратном направлении проследовали 24,4 тысячи.

16 апреля в Украину въехали 22 тысячи, из страны уехали 19,2 тысячи.

Вместе с тем всего с начала войны из Украины в Польши перебралось 2,8 млн человек.

Напомним, что ГПСУ также фиксирует рост пассажиропотока в Украину.

 

Читать полностью: https://news.zerkalo.io/world/12805.html?c

Читать полностью: https://news.zerkalo.io/world/12805.html?c

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