В Одессе напомнили, что пляжи города никто не разминировал

Одесские чиновники подчеркивают, что ни в коем случае нельзя передвигаться по пляжам города и области.

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко предостерег, что информация о частичном разминировании саперами пляжей города ложна.

"В некоторых Telegram-каналах появилась новость о том, что якобы сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала частично разминировать Одесские пляжи. Эта информация не соответствует действительности и является "фейковой". Еще раз подчеркиваю: ни в коем случае не передвигайтесь по пляжам и области", - сообщил Марченко в своем Telegram-канале.

Марченко рассказал, что он послал цистерны с питьевой водой и бригаду по бурению скважин в Николаевскую область. По его словам, из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами в Николаевской области повреждено водоснабжение.

Напомним, что Служба безопасности Украины нейтрализовала в Одессе преступную группировку, которая пошла на сотрудничество с российскими войсками и хотела присоединиться к оккупационной власти, в случае захвата города.