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Мариуполя как города больше нет - Кулеба

Украинские военные продолжают бороться, однако, учитывая зверства России, оккупанты решили сравнять город с землей.
Мариуполя как города больше нет - Кулеба

Ситуация в Мариуполе сейчас тяжелая, из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов, города больше не существует, завил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью для Face the Nation. 

"Ситуация в Мариуполе тяжелая с военной точки зрения и разбивающая сердце. Город больше не существует. Остатки украинской армии и большая группа гражданских лиц фактически окружены российскими войсками", - заявил министр.

 

По словам Кулебы, военные продолжают бороться, однако, учитывая зверства России, оккупанты решили сравнять город с землей.

Напомним, что Украина требует открыть гуманитарный коридор для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей.

 
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