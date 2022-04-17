Зеленский обсудил финансовую помощь Украине с главой МВФ

Президент выразил уверенность, что сотрудничество между МВФ и Украиной будет и впредь плодотворным.

Президент Владимир Зеленский обсудил финансовую помощь Украине в телефонном разговоре с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этм в воскресенье, 17 апреля, говорится на Тwitter-странице Зеленского.

"Обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой вопрос обеспечения финансовой стабильности Украины и подготовки к послевоенному восстановлению", - написал глава государства.

По его словам, уже есть четкие планы по этим вопросам, а также видение перспектив. Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и МВФ впредь будет плодотворным.

Известно, что Международный валютный фонд уже предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, а также открыл специальный счет, который дает безопасный способ дальнейшего финансирования страны.

Также, в организации считают, что последствия войны России с Украиной сказываются на экономике 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП.

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