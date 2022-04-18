Зеленский призвал мир дать украинцам оружие

В своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский призвал мир немедленно предоставить украинцам оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир немедленно предоставить Украине оружие, так как от срочности и объема поставок "зависит судьба битвы". Об этом в воскресенье, 17 апреля, он заявил в своем видеообращении.

"Делаем все, чтобы обеспечить оборону. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто помогает действительно всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них также зависит судьба этой битвы. Судьба людей, которые могут быть спасены", - отметил главнокомандующий.

В то же время, он отметил, что некоторые партнеры не дали ответа касательно поставок оружия с первого дня войны. Также иногда ответы формулируются так, что поставки могут начаться не раньше мая.

Он подчеркнул, что подчеркнул таким своим решением они автоматически дают разрешение РФ убивать украинцев.

"Каждая задержка оружия, каждая политическая затяжка - это разрешение России забирать жизни украинцев", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Донецком и Луганском направлениях украинские военные в воскресенье отбили 12 атак врага, уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники РФ, а также сбили 2 вертолета.

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