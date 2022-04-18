ГУР Украины займется Кивой

Военной разведке известно много примеров государственной измены со стороны бывших чиновников.

Сбежавший из Украины бывший народный депутат и пророссийский политик Илья Кива привлек внимание военной разведки после призыва к президенту РФ Владимиру Путину ударить по Украине ядерным оружием. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире общенационального телемарафона.

“Нас интересуют высказывания Ильи Кивы. Ну, что ж - будем заниматься”, - сказал он.

Буданов отметил, что военной разведке известно много примеров государственной измены со стороны бывших чиновников.

"ГУР Минобороны интересуют все фигуры, предавшие государство, совершившие кровавые поступки здесь - в Буче и других городах", - отметил он.

Напомним, лишенный депутатского мандата Илья Кива призвал нанести ядерный удар по Украине. Соответствующий пост бывший нардеп от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" опубликовал в своем Telegram-канале.

В частности, Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение опасаются нанесения Россией ядерного удара.

По словам экс-нардепа, использование ВС РФ оружия массового поражения против украинцев позволит Москве не только выиграть войну, но и "поставить точку в противостоянии с Западом", который, по мнению бывшего парламентария, активно участвует в полномасштабном вооруженном конфликте на территории нашей страны.

Ранее сообщалось, что бывшему народному депутату Илье Киве объявлено подозрение в пропаганде войны и призывы к насильственной смене власти в Украине.