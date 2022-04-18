Зеленский рассказал о материальной помощи для переселенцев

Из-за войны правительство выделит дополнительную социальную помощь для тех, кто был вынужден стать переселенцем.

Граждане, пострадавшие из-за войны и потерявшие свое жилье, получат от государства финансовую поддержку. Об этом в воскресенье, 17 апреля, президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

В частности, президент отметил, что Кабмин утвердил дополнительную социальную помощь в связи с войной. Так, каждый переселенец может получить пособие на проживание. Ежемесячно это две тысячи гривен на взрослого и три тысячи гривен на ребенка. Оформить помощь можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а уже со среды - в "Дія".

Также правительство обустраивает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи на железнодорожных станциях и вокзалах.

Президент напомнил, что продолжается сбор заявлений через "Дія" по поводу разрушенного или поврежденного жилья.

"Необходимо в обязательном порядке подавать заявления, если потеряли квартиру, дом или повреждены обстрелами", - напомнил он.

Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе.

"Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место - это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление можно подать на портале "Дія", - отметил он.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet