В Укрзализныце напомнили о необходимости загранпаспорта для въезда в ЕС

Зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе, которые не имели с собой соответствующие документы.

Укрзализныця напомнила о том, что для пересечения границы со странами ЕС украинцам необходимо иметь загранпаспорт. Об этом в воскресенье, 17 апреля, идет речь в заявлении компании в Telegram.

Там рассказали, что уже стали свидетелями высадки пассажиров при пересечении границы ЕС.

"Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без предварительного информирования пассажиров и перевозчика", - заявили в Укрзализныце.

Там отметили, что решение о возможности пересечь границу принимает Госпогранслужба.

"На усмотрение пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир", - отметили в компании.

Там же добавили, что ждут от ГНСУ разъяснений правилах пересечения границы гражданами Украины без загранпаспортов.

В компании также подчеркнули, что для железнодорожников основная миссия с 24 февраля - спасение и доставка десятков тысяч человек из-под линии обстрела в безопасные места.

"Пассажиров попросили внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и адресовать уточняющие вопросы ГНСУ", - сказано в сообщении.

Напомним, с 16 апреля возобновляется железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области.

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