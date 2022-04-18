На Азовстали прячутся дети и женщины - полиция

Чтобы замести следы своих преступлений, россияне используют мирное население, оставшееся в Мариуполе, для раскопки завалов, сбора трупов, создания братских могил.

В Мариуполе на территории завода Азовсталь от обстрелов российских оккупантов скрываются гражданские, в том числе младенцы и женщины. Об этом в воскресенье, 17 апреля, Мариупольскому телевидению заявил начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

По его словам, в убежищах Азовстали находится большое количество гражданских, среди которых младенцы, женщины и пожилые люди.

"На территории завода Азовсталь действительно находится большое количество гражданских, в том числе: женщины, дети, старики и грудные дети. Эти люди прятались от обстрелов, потому что здесь есть убежища, которые позволяют какое-то время пережить обстрелы. Русским они не верят, поскольку видят, что происходит в городе, поэтому они остаются на заводе", - сказал Вершинин.

По словам Вершинина, россияне используют мариупольцев, которые остались в городе, для раскопки завалов, сбора трупов и захоронения их. Горожане "работают" за еду.

Полицейский сообщил, что всех в городе заставляют надевать на правую ногу и левую руку белые повязки - такую же маркировку имеют все военные российской армии и боевики ОРДЛО.

"Обозначая гражданских таким образом, они выводят местное население в ранг комбатантов. Затем специально отправляют этих людей на огневые точки, где они могут погибнуть", - добавил Вершинин.

Ранее сообщалось, что ситуация в Мариуполе сейчас тяжелая, из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов, города больше не существует, завил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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