Арестович сообщил об очередном ударе по Чернобаевке

Низкая облачность и плотный дождь в районе не помешали точному поражению позиций РСЗО противника.

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли еще один удар по оккупантам в Чернобаевке. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил на своей странице в Facebook сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновленных им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке", - сообщил он.

При этом он добавил, что судя "по длительной детонации, 16-й эпизод сериала "Чернобаевка" таки состоялся".

"Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля "операцией" генерала Дворникова. Не смешно, но весело", - добавил советник руководителя Офиса президента.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты отказались от использования полигона в Чернобаевке.