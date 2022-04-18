Мариуполь будет деблокирован и освобожден - ГУР

В настоящее время в Мариуполе остается около 100 тысяч гражданских. На Азовстали, в бункерах много людей - женщин, пожилых людей, детей.

Мариуполь будет деблокирован и освобожден. Об этом в воскресенье, 17 апреля, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире общенационального телемарафона.

При этом он подчеркнул, что все, кто борется за город - настоящие геои.

Говоря о чисельности врага, Буданов отметил, что группировка российских оккупантов, окруживших Мариуполь, не уменьшается.

"Группировка - какая была, такая и остается. И они постоянно пытаются штурмом взять этот город", - сказал Буданов.

Призыв же Минобороны России к украинским военным, находящимся в Мариуполе на территории Азовстали, сдаться оккупантам, начальник ГУР Министерства обороны сравнил с трагедией в Иловайске в 2014 году, когда россияне расстреливали выходящих из котла бойцов.

“Это очень напоминало операцию в Иловайске. Я абсолютно полностью уверен в том, что наши защитники не сдадутся и будут обороняться до последнего - это будет не их уничтожение, а наша всеобщая победа”, - подчеркнул он.

Напомним, что Украина требует открыть гуманитарный коридор для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей.